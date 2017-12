Recordaantal shows André Rieu

André Rieu heeft opnieuw twee extra shows toegevoegd aan zijn reeks concerten op het Vrijthof in Maastricht. Het totale aantal shows in zijn geboortestad komt daarmee op twaalf in een jaar. Dat is een record voor de violist en orkestleider.

De concerten trekken gemiddeld 10.000 bezoekers per avond: 8000 op het Vrijthof en 2000 op de terrassen in de rest van de stad. Maastricht kan maximaal 3500 bezoekers kwijt op de terrassen in de binnenstad.

De nationale en internationale belangstelling is volgens André Rieu Studio’s zo groot dat de tien concerten al bijna zijn uitverkocht. Er was daarom ruimte voor twee extra speeldata: op 12 en 19 juli.

De jaarlijkse concertreeks begon twaalf jaar geleden als eenmalig evenement, maar is inmiddels een terugkerende traditie. In 2018 speelt Rieu voor het veertiende jaar op rij in het centrum van Maastricht. Afgelopen zomer verzorgden Rieu en zijn Johan Strauss Orkest tien concerten op het plein.

De kaartverkoop voor de nieuwe shows begint vrijdag.