Rode Kruis helpt nog steeds op Sint-Maarten

Het Rode Kruis heeft de eerste drie maanden na de verwoestende orkaan Irma op Sint-Maarten al duizenden mensen geholpen. Van de 18 miljoen euro die op giro 5125 werd ingezameld is inmiddels een kwart besteed of toegekend aan een project, zo meldt het Rode Kruis woensdag.

Aanvankelijk lag de nadruk op het verlenen van noodhulp, bijvoorbeeld zorgen voor water, voedsel en tentzeilen. Er werd bijna 117.000 liter schoon drinkwater en bijna 12.000 dekzeilen uitgedeeld. Nu het dagelijks leven begint te normaliseren, verzorgt het Rode Kruis met festivalorganisator Open House op schooldagen ontbijt en middageten voor ruim 4000 kinderen op zeventien basisscholen.

Kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een beperking krijgen via het Rode Kruis bonnen waarmee ze in bepaalde supermarkten spullen kunnen kopen. Vanaf half december krijgen mensen met ernstig beschadigde woningen van de hulporganisatie reparatievouchers die ze in de bouwmarkt kunnen inwisselen voor bouwmateriaal. Het Rode Kruis adviseert ook hoe huizen zo gebouwd kunnen worden dat ze noodweer beter kunnen doorstaan.