Stage: allround media en vooral social mediaheld(in)

Nieuws.nl, een nieuwssite met 3,2 miljoen unieke pageviews per maand, is flink aan het vernieuwen. Dat houdt in: meer unieke content, meer crossmediaal handelen en vooral meer video. Dit doen we in een leuk en jong team, waar jij hopelijk onderdeel van wordt! Voor Nieuws.nl werken betekent meer dan alleen dagelijks het laatste nieuws brengen. Wij zoeken unieke invalshoeken voor tijdloze content die ons en de bezoeker uitdagen en inspireren.

Wie zoeken we?

Voor onze redactie zoeken we een stagiair(e). Je bent op de hoogte van alle trends rondom online video en (social) media. Daarnaast weet je wanneer iets nieuwswaarde heeft, of belangrijker nog: je weet van iets zonder nieuwswaarde iets mét nieuwswaarde te maken. Gevoel voor online en ervaring met video is een dikke pré. Je volgt een opleiding (mbo/hbo/wo) in de richting marketing, (crossmediale) communicatie, social media, mediaproductie, mediavormgeving of journalistiek en kan ons in geuren en kleuren vertellen waarom je voor dit vak hebt gekozen! We zijn per direct (bespreekbaar) op zoek naar een stagiair(e) die ons op ons kantoor in Amsterdam komt vergezellen, periode is bespreekbaar. Afstudeerders zijn ook meer dan welkom om een passend afstudeerproject of onderzoek voor te stellen.

Jouw taken

Meedraaien op een crossmediale redactie

Het plaatsen en verspreiden van berichten op social media (evt. ook voor onze lokale websites), Facebookcampagnes laten draaien, winacties uitzetten, contact onderhouden met PR-bureaus

Het aansturen van ANP-diensten

Persaanvragen voor persevenementen uitzetten voor onze redacteuren

Het controleren van externe mails en andere communicatie-uitingen op je nemen, zoals mailings/het sturen van persberichten naar mediabureaus

Google Analytics aanmaken en bijhouden

YouTube-beheer

Het ondersteunen van de redactie

De WhatsApp-telefoon beheren

Facebook Livestream als eindexamenproject

Wat bieden wij?

Vrijheid voor creatieve inbreng

Veel verantwoordelijkheid binnen een sterk team

Een groot netwerk

Begeleiding in alle aspecten van het mediavak

Doorgroeimogelijkheden

Stagevergoeding

Interesse? Stuur je motivatiebrief of -video + cv naar [email protected] Vragen zijn natuurlijk ook welkom!