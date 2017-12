Verdachte corruptie maakte 26 ‘snoepreisjes’

Jacques H., hoofdverdachte in de corruptiezaak rond de aanschaf van dienstauto’s voor politie en Defensie, heeft in tien jaar tijd 26 reizen gemaakt die gekwalificeerd zouden kunnen worden als snoepreisjes, bedoeld om Defensie als grote klant te vriend te houden.

De uitstapjes werden tussen 2001 en 2011 georganiseerd en betaald door auto-importeur Pon (Volkswagen), Peugeot en Renault. Volgens H. was zijn deelname aan de reizen puur gericht op ,,relatiebeheer”, ook als zijn echtgenote hem vergezelde. De autobedrijven zouden niet uit zijn geweest op tegenprestaties.

De rechtbank in Rotterdam ondervroeg H. woensdag uitvoerig over de tripjes, op de tweede dag van het proces. H. was jarenlang de wagenparkbeheerder voor het ministerie van Defensie.

Elf verdachten staan in de corruptiezaak terecht.