Zaak ‘terreurvader’ in april inhoudelijk

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Bunschoter Henk K. dient volgend jaar op 25 april, heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald. De 58-jarige vader van negentien kinderen wordt verdacht van ontucht en mishandeling van enkele van zijn zoons en dochters.

Hij zou onder meer een draaiende kettingzaag bij de keel van een van zijn zoons hebben gehouden, de keel hebben dichtgeknepen van een andere zoon en kinderen met een lat of stuk hout hebben geslagen. De diepgelovige vader zou hen ook hebben opgesloten in de garage of op zolder.

Volgens K. is de aangifte van zijn kinderen tegen hem een wraakactie. Hij zou hen hebben betrapt op diefstal uit het ouderlijk huis. Hij deed aangifte, waarna de aangifte tegen de vader volgde. Die kinderen zijn verdachten in een lopende zaak over diefstal uit een andere woning. Die rechtszaak dient niet in Utrecht.

Advocaat Jaap-Willem Roozemond wil drie getuigen horen die meer kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van de aangiftes van de kinderen. ,,Het gaat om drie mensen buiten het gezin.” De rechtbank heeft ingestemd met zijn verzoek. Alle andere onderzoekswensen zijn afgewezen.

,,Er wordt gelogen. Mijn cliĆ«nt is kapotgemaakt. Hij ziet zijn jonge kinderen niet meer. Hij is in de media neergezet als een bruut. Ik maak mij grote zorgen over Henk K.”, zegt zijn advocaat. ,,De hele wereld liegt, behalve Henk K.”, omschrijft het Openbaar Ministerie de houding van de verdachte.