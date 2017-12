Zijlstra hekelt verwacht Jeruzalem-besluit VS

De Nederlandse regering vindt de verwachte Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël ,,onverstandig en contraproductief’’. Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) zei dat woensdag in Brussel tijdens zijn eerste NAVO-overleg.

Door het besluit dat president Donald Trump naar verwachting later op de middag neemt, is ,,de kans dat groot dat het vredesproces achteruitgaat’’, aldus Zijlstra. ,,Wij zijn altijd heel helder geweest: een eindoplossing is een tweestatenoplossing.’’ En daarbij hoort dat Jeruzalem een gedeelde hoofdstad wordt voor de Palestijnen en Israël, zei de minister.

In lijn met resoluties van de Verenigde Naties heeft Nederland geen ambassade in Jeruzalem, maar in Tel Aviv. Het zou volgens Zijlstra onverstandig zijn als de Amerikanen dat nu eenzijdig wel zouden doen. Dat zou volgens hem het vredesproces doorbreken.