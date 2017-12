Mobiele telefoon grootste ergernis over Kamer

Ergernis nummer één over de vergaderingen in de Tweede Kamer is het gebruik van mobiele telefoons door de politici. Dat heeft Kamervoorzitter Khadija Arib gezegd in haar afsluitende speech tijdens de laatste vergadering van het jaar.

Volgens haar komen er dagelijks e-mails binnen met klachten over politici die steeds met hun telefoon bezig zijn. Arib zei dat iemand zelfs de suggestie stuurde dat na de autobestuurders, ook de landsbestuurders moeten stoppen en beter moeten opletten. Ze denkt niet dat het goed is om de mobiele telefoons te verbieden, maar Arib vindt wel dat ,,een beetje terughoudendheid geen kwaad kan”.

Het is de Kamervoorzitter ook opgevallen dat het aantal hoofdelijke stemmingen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Tijdens deze stemmingen laat ieder Tweede Kamerlid apart weten voor of tegen een voorstel te zijn, zodat duidelijk is wat iedereen afzonderlijk stemt. In 2013 waren er negen hoofdelijke stemmingen en dit jaar maar liefst 37. De hoofdelijke stemming neemt veel meer tijd in beslag dan het gewone stemmen met hand opsteken.