Onbekende Carlos wint Expeditie Robinson

AMSTERDAM – Carlos Platier Luna is de winnaar van Expeditie Robinson 2017. De ON’er (Onbekende Nederlander) versloeg in de finaleproef – een spel met kogels en een katapult – mede-finalisten Kaj Gorgels en Soundos El Ahmadi.

De drie overgebleven kandidaten streden in de laatste aflevering om de titel Robinson 2017. Dit jaar deed behalve een groep BN’ers ook een aantal onbekende Nederlanders mee, onder wie dus Carlos uit Oldenzaal. Kaj Gorgels is een YouTuber, Soundos El Ahmadi een comedian.

De finale van het RTL 5-programma werd dit jaar niet alleen op televisie uitgezonden. De show was ook eenmalig in een aantal bioscopen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en Groningen te zien. Presentator Dennis Weening maakte op de finaledag bekend dat Expeditie Robinson volgend jaar terugkeert met een negentiende seizoen, opnieuw met een aantal onbekende Nederlanders.

Het achttiende seizoen van het survivalprogramma begon op 8 september met vijftien bekende Nederlanders en vier onbekende en hield wekelijks meer dan een miljoen kijkers aan de buis gekluisterd.