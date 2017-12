14 jaar cel voor doden zwangere vriendin

De 41-jarige Teunis Z. uit Lopik is vrijdag veroordeeld tot veertien jaar cel voor het doden van zijn zwangere vriendin Charlotte en hun ongeboren kind. De vrouw werd afgelopen zomer doodgestoken en gewurgd in de woning in Lopik waar zij met Z. woonde. Hun ongeboren zoontje overleed daardoor ook.

Tegen Z. was door het Openbaar Ministerie zestien jaar cel geƫist.

Z. en Charlotte hadden relatieproblemen. Op de fatale avond was er een relatietherapeut in de woning in Lopik aanwezig. Ook de vierjarige dochter van Charlotte was in huis.