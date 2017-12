Aantal inbraken toegenomen

Voor het eerst in jaren is het aantal woninginbraken toegenomen. In 2015 werden bij de verzekeraars 61.000 claims ingediend, vorig jaar was dat gestegen naar bijna 64.000, zo blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars.

In Limburg kregen verzekeraars de meeste claims: elf per duizend huishoudens, gevolgd door Brabant (10,6). In Zeeland en Friesland (beide 5,1 claims per duizend huishoudens) wordt het minst ingebroken. De kans op een inbraak is het grootst in Eindhoven, Breda en Almere. Het kleinst is de kans in Leiden en Amsterdam.

Volgens het verbond zijn de feestdagen populair bij inbrekers. Kerst vieren veel mensen ergens anders dan thuis en met oudjaar laten ze vaak de deur openstaan tijdens het vuurwerk afsteken. Dat leidt ertoe dat tijdens de feestdagen per dag rond de 350 inbraakclaims binnenkomen, tegen gemiddeld op een dag 175 inbraakclaims.