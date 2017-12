Aboutaleb pleit voor geduld in islamdebat

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleit voor geduld en rust in het debat over de plaats van de islam in de samenleving. ,,Ik ben ongelooflijk voorstander van de weg der geleidelijkheid”, zegt Aboutaleb in een interview met Trouw.

Het debat over de islam in Nederland is volgens de burgemeester zo gespannen dat dossiers als de hoofddoek bij de politie en het Suikerfeest als nationale feestdag beter bevroren kunnen worden. ,,Sommige politici en opiniemakers proberen met stoom en kokend water dingen te forceren”, meent Aboutaleb. ,,Maar sommige debatten moet je voeren als de tijd daarvoor rijp is. Geen kwestie wordt zo negatief ontvangen als de islam.”

De islam bestaat nu ongeveer vijftig jaar in Nederland. ,,De emancipatie van moslims is nu zover dat men de laatste twintig jaar in staat is gebedshuizen te bouwen. Over tien of twintig jaar komt er misschien een moment dat we meer doen met het einde van de ramadan.”

In de discussie over het dragen van een hoofddoek bij de politie is Aboutaleb voor het handhaven van de status quo. ,,Dat debat nu willen voeren, is niet zinvol. Zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt elk standpunt in een gespannen sfeer.”

Wel vindt Aboutaleb het géén goed idee om hoofddoeken bij agentes geleidelijk toe te laten. De bewoners van stadswijken waar een meerderheid islamitisch is zouden zich beter herkennen in een agent met hetzelfde geloof. ,,We zijn echt ver heen als moslims zich alleen goed behartigd voelen door een agent met dezelfde religie. Burgers moeten een agent altijd kunnen vertrouwen.”