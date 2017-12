Ollongren: afscheidsrecepties binnen normen

Het afscheid van de bewindslieden van het kabinet-Rutte II kostte ruim drie ton. Dat blijkt uit informatie die RTL Nieuws heeft opgevraagd. De ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) onderstreepten vrijdag dat alle departementen daarmee binnen de normen zijn gebleven. Die schrijven voor dat een afscheidsreceptie maximaal 30.000 euro per bewindspersoon mag kosten. Als die normen in de Tweede Kamer te genereus worden gevonden ,,wacht ik dat af”, aldus Ollongren. Ze voegde er aan toe dat ze voorstander is van sobere recepties.

Het duurste waren het afscheid van minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) en de gezamenlijke receptie van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De kosten daarvan bedroegen respectievelijk 46.500 en 71.000 euro.

In de Kamer klinkt kritiek. SP-Kamerlid Ronald van Raak zegt dat ,,drie ton weg feesten wel erg veel geld is”. Hij wil overleg om te kijken of de richtlijn van 30.000 euro per receptie wel gepast is. Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt ,,tienduizenden euro’s per afscheid wel heel erg veel. Het gaat immers om belastinggeld. De PvdA is ervoor om recepties voortaan fatsoenlijk, vrolijk en financieel sober te organiseren”. Het CDA denkt eveneens dat het wel wat minder kan. Ook PVV, GroenLinks en PvdD zouden moeite hebben met de kosten van de afscheidsrecepties.