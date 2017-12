Amsterdammer naar PBC na seks met meisjes

Een 33-jarige Amsterdammer moet voor psychologisch en psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De rechtbank in Almelo vindt nader onderzoek naar de gesteldheid van de man nodig, omdat hij al eerder is veroordeeld voor seks met jonge meisjes en daarvan nu opnieuw wordt verdacht. Dat heeft de rechter vrijdag besloten.

De man zou in juni van dit jaar drie meisjes van vijftien jaar hebben misbruikt en een ander minderjarig meisje van de trap hebben geduwd. Hij stond op dat moment nog onder toezicht van de reclassering voor zijn eerdere veroordeling. De man ontkent alle beschuldigingen.

Een 22-jarige medeverdachte, die twee van de meisjes misbruikte, is vrijdag bestraft met zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij moet tevens een cognitieve vaardigheidstraining volgen.