Bouw van Haags cultuurpaleis ligt stil

De bouw van een nieuw cultuurcomplex in het centrum van Den Haag is stilgelegd. Volgens de gemeente is er ,,een issue” met de bouwer. Wat die kwestie is, wil de gemeente ,,in het belang van het goede gesprek” met de bouwer niet zeggen. Het is ook niet bekend wanneer de bouw wordt hervat.

Den Haag bouwt naast het stadhuis een Onderwijs- en Cultuurcentrum. In het complex moeten onder andere het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag. Voor de bouw werden de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater gesloopt.

Het project is een hoofdpijndossier dat al jaren duurt. Twee eerdere plannen waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. De grootste tegenstander was Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Als wethouder is hij nu verantwoordelijk voor het project.