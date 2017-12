‘Capaciteit EBI Vught maar beperkt benut’

Van de achttien plaatsen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waren er dit jaar maar gemiddeld vier bezet. Ook de jaren ervoor stond de EBI voor een groot deel leeg. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten na vragen van de NOS.

In de zwaarbeveiligde EBI zitten gedetineerden van wie de kans groot is dat ze, al dan niet met hulp van buitenaf, proberen te vluchten. Alleen de allerzwaarste criminelen gaan er volgens minister Sander Dekker (Veiligheid) heen: ,,Als het er vier zijn, zitten er vier en als het er acht zijn, zitten er acht.” De behandeling is er volgens Dekker zwaarder dan in andere gevangenissen en de bezoekregels strenger.