Drugshandelaar moet 9,6 miljoen betalen

Een 48-jarige drugshandelaar moet de Nederlandse staat 9,6 miljoen euro betalen. Dat besliste de rechtbank in Rotterdam vrijdag in een ontnemingszaak tegen Ad M. De man werd in 2011 al veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel, tussen 2005 en 2008.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week een bedrag van 64 miljoen euro, een derde van de winst die drie verdachten met de smokkel vanuit Brazilië zouden hebben gemaakt. De rechtbank acht niet bewezen dat de man dat bedrag heeft binnenhaald. Omdat de veroordeelde zelf zijn kaken stijf op elkaar houdt, heeft de rechtbank een schatting gemaakt, mede op basis van zijn uitgavenpatroon.

Zo kocht M. diverse woningen op Malta, een schip van 500.000 dollar en had hij bijna een miljoen aan contanten op zak tijdens een controle van de Duitse douane. Volgens de rechtbank moet hij bij elk van de twaalf drugstransporten minimaal 5 procent van de winst hebben ontvangen. Dat komt neer op 9,6 miljoen.