Eerste kerstpakketten al op Marktplaats

De kerstdagen moeten nog aanbreken, maar de eerste kerstpakketten worden al aangeboden op Marktplaats. Ongeopende en geopende pakketten worden te koop gezet voor een paar euro of zijn zelfs gratis af te halen.

,,Rond de feestdagen zien we vaak een stijging in zoek- en aanbodgedrag. Dat is zo met sinterklaas- en kerstcadeaus en nu ook met de kerstpakketten. Of ongewenste geschenken nou worden doorverkocht of weggegeven; wat voor de één een ongewenst cadeau is, kan voor een ander uitkomst bieden”, zegt een woordvoerder van Marktplaats.

In de cadeaudozen zit vooral eten en drinken (wijn, champagne, thee, koekjes, chocola), serviesgoed (ovenschalen, glazen, mokken), kleding (mutsen, sokken), snij- en kaasplanken en badschuim.

Overigens worden kerstpakketten niet alleen aangeboden, maar ook gevraagd.