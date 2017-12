FNV en ondernemingsraad woest op directie IND

Vakbond FNV is woest over een aankondiging van de directie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dat komend jaar asielkantoren gaan sluiten en dat het jaar erop gedwongen ontslagen kunnen gaan vallen. Volgens FNV heeft de directie het besluit zonder overleg met de vakbonden of ondernemingsraad genomen. Medewerkers kregen het nieuws donderdag via een intern bericht.

In het regeerakkoord staat dat de IND door een afname van vluchtelingen moet gaan krimpen en kantoren sluiten, maar niet concreet welke. FNV-bestuurder Yntse Koenen noemt het eenzijdige directiebesluit ,,respectloos”. Volgens Koenen ,,staat de ondernemingsraad op de achterste poten” en ,,wordt er net voor de kerst paniek gezaaid bij personeel”.

De IND zegt later op de dag met een reactie te komen.