Johan Cruijff ArenA komt er niet voor 2018

Het lukt niet voor het einde van het jaar de naam Amsterdam ArenA te veranderen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen in een brief laten weten aan de gemeenteraad.

Eerder werd nog aangegeven dat alle partijen naar verwachting voor het einde van het jaar overeenstemming zouden bereiken over de uitwerking van de intentieovereenkomst Johan Cruijf ArenA, waarin onder meer de naamswijziging is opgenomen. ,,Helaas zijn ArenA, Ajax en de gemeente daar niet in geslaagd’’, schrijft Van Aartsen.

Er moet, behalve over de naamswijziging, onder meer ook overeenstemming komen over de verkoop van certificaten van de gemeente aan Ajax en een tegemoetkoming in de inkomstenderving die ArenA en Ajax mogelijk zullen leiden door de veranderde naam. ,,De combinatie maakt dat het komen tot een definitieve overeenkomst complex is’’, aldus de waarnemend burgemeester.

Jordi Cruijff, zoon van het 24 maart vorig jaar overleden voetbalfenomeen, schreef eerder deze week in zijn column in De Telegraaf namens de familie het heel jammer te vinden dat de Amsterdam ArenA nog steeds niet officieel is omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA. ,,Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt. De ArenA, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. We hadden gehoopt dat, na de door burgemeester Eberhard van der Laan doorgedrukte intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Helaas is dat niet het geval. Dat voelt voor ons niet goed”, schreef Jordi Cruijff.

Alle betrokken partijen brachten op 25 april, de dag dat Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden, een intentieverklaring naar buiten. Daarin stonden de globale afspraken om het stadion van Ajax de naam van de legendarische nummer 14 te geven. Dat proces had binnen een half jaar afgerond moeten zijn.