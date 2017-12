Kiloknallers prominent in kerstfolder supers

Van alle vleesaanbiedingen in de kerstfolders van supermarkten gaat het in zeven op de tien gevallen (68 procent) om kiloknallers, vlees zonder dierenwelzijnskeurmerk. Dat meldt Wakker Dier, dat de kerstfolders van Albert Heijn, Jumbo, Plus, Aldi, Lidl, Hoogvliet, Dirk en DekaMarkt heeft nageplozen.

Alleen Plus heeft volgens de stichting meer keurmerkvlees dan kiloknallers in de folder staan. Van de 365 vleesaanbiedingen die Wakker Dier telde in de kerstfolders, was er maar één biologisch. Van het gourmetvlees is 54 procent een kiloknaller en bij varkensvlees is dat meer dan de helft.

,,De kerstgedachte gaat blijkbaar niet op voor de dieren die op ons bord eindigen”, aldus een woordvoerster. ,,Om klanten de winkels in te lokken stunten supermarkten massaal met dierenleed.”