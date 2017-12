Minister niet bang voor gedoe om Saakasjvili

Het kabinet verwacht geen problemen met Oekraïne als de daar in ongenade gevallen Michail Saakasjvili naar Nederland komt. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft ,,heel stellig de indruk dat dat niet in Oekraïne tot onrust zal leiden”.

De omstreden Georgische oud-president heeft Nederland gevraagd hem toe te laten voor gezinshereniging. Daar heeft Saakasjvili volgens Grapperhaus recht op, omdat hij met een Nederlandse is getrouwd.

De stateloze Saakasjvili is al een tijd weg uit Georgië en heeft zich in Oekraïne ontpopt als luis in de pels van zijn voormalige bondgenoot, president Petro Porosjenko. De Oekraïense autoriteiten hebben Saakasjvili zelfs korte tijd opgesloten omdat hij betrokken zou zijn bij een criminele organisatie.

Oekraïne noch Georgië heeft Nederland gevraagd om hulp bij de vervolging van Saakasjvili, aldus Grapperhaus. Hij wil niet zeggen wat Nederland doet als zo’n rechtshulpverzoek er zou komen. Georgië heeft Oekraïne gevraagd de oud-president uit te leveren.