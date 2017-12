OM in beroep tegen vrijspraak NS-fraudezaak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van alle verdachten van fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Onder hen is oud-NS-topman Timo Huges. Dat heeft een woordvoerster van het Functioneel Parket van het OM vrijdag laten weten.

In welke zaken en op welke punten in deze omvangrijke zaak het beroep wordt aangetekend, wordt door het OM nog bekeken.

De rechtbank in Den Bosch sprak donderdag alle verdachten vrij. Tegen de betrokken directeuren waren straffen geƫist tot een jaar cel. Bij de aanbesteding zou NS van een oud-directeur van Veolia bedrijfsinformatie hebben ontvangen, waarna NS de aanbesteding kon winnen.