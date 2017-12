Ontruiming flat Nijverdal door autobranden

De brandweer heeft een flat in het Overijsselse Nijverdal ontruimd vanwege twee autobranden in de parkeergarage van het gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen. Iedereen werd vanwege de rook nagekeken door ambulancemedewerkers maar niemand moest naar het ziekenhuis, meldt de brandweer Twente.

De brandweer heeft in totaal 67 personen uit twee appartementencomplexen gehaald. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen horecagelegenheid. De brandweer controleert alle woningen op de aanwezigheid van koolmonoxide. Vooralsnog is het niet duidelijk of de bewoners vrijdagochtend weer terug kunnen in hun appartement.

De blusploegen waren iets na 2.00 uur uitgerukt voor een grote brand aan de Constantijnstraat. Nadat geconstateerd was dat het vuur uit de parkeergarage kwam werd besloten tot de ontruiming. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. Inmiddels is het vuur gedoofd en zijn twee auto’s volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend.