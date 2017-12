PVV-lijsttrekker Rotterdam Maurice Meeuwissen

De PVV in Rotterdam heeft een nieuwe lijsttrekker gevonden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het is Maurice Meeuwissen.

Meeuwissen woonde in diverse Rotterdamse wijken, waaronder Blijdorp en Kralingen, en is een IT’er met brede werkervaring en opleidingsachtergrond, aldus de partij in een persbericht. ,,Met Maurice hebben we een kei als lijsttrekker. Niet lullen maar poetsen is zijn motto. Hij is enorm gedreven Rotterdam terug te geven aan de Rotterdammers. Ik heb er enorm veel vertrouwen in’, aldus PVV-leider Geert Wilders.

De eerste die vorige week werd voorgesteld als PVV-lijsttrekker in Rotterdam, Géza Hegedüs, moest één dag na zijn presentatie alweer het veld ruimen. Hij bleek in het verleden racistische uitspraken te hebben gedaan en was een sympathisant van de Holocaust-ontkenner David Irving.