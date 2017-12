Ruim 2,5 miljoen binnen voor Serious Request

De 3FM-actie Serious Request heeft tot vrijdagavond rond 20.20 uur in totaal 2.524.842 euro opgebracht. Vorig jaar had de actie ongeveer drie miljoen opgehaald na eenzelfde aantal dagen. Een groot deel van dat bedrag was het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn. Zijn actie had op dat moment al ruim acht ton opgeleverd.

De dj’s Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn stapten maandagavond het Glazen Huis in Apeldoorn binnen. Ze blijven er tot kerstavond al vastend verzoeknummers draaien. Vrijdag stonden YouTubers als NikkieTutorials, Furtjuh, Cinemates, Beautynezz, OnneDi, Vera Camilla en Croco Jill op het Marktplein. Fans konden tegen betaling hun grootste idolen ontmoeten. NikkieTutorials (meer dan 8 miljoen volgers op YouTube) gaf 3FM-dj’s Angelique Houtveen, Sander Hoogendoorn en de intussen geblondeerde Domien Verschuuren een gezichtsmasker.

De mobiele studio is voor deze editie opgefrist. Het glazen huis ziet er dit keer ook echt uit als een huis en heeft een tweede verdieping, waar onder meer een werkkamer en een sport- en spelkamer zijn te vinden. Bijna alles in het huis, dus ook de muren, zijn van glas.