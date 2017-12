Rutte: goed dat ambassadeur VS komt

Premier Mark Rutte ziet uit naar de komst van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en wil geen commentaar geven op de uitspraken die Hoekstra over Nederland heeft gedaan en diens latere ontkenning daarvan. ,,We gaan eerst eens kennismaken en proberen een relatie op te bouwen”, aldus Rutte.

Hoekstra zei eerder dat de ‘islamitische beweging’ chaos veroorzaakt in Europa. ,,Chaos in Nederland. Er zijn auto’s die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-gogebieden in Nederland”, aldus Hoekstra.

Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkende Hoekstra deze uitspraken en noemde hij de bewering dat hij ze had gedaan ,,onjuist” en zelfs ,,nepnieuws”. Even later in het gesprek zegt Hoekstra ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet heeft gebruikt.

Rutte wil het geen rol laten spelen. ,,Het is onze belangrijkste bondgenoot. De leider van de vrije wereld, Amerika”, aldus Rutte. Volgens hem heeft Nederland er groot belang bij de samenwerking met de VS voort te zetten.