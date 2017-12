Rutte met Kurz naar vermaard nieuwjaarsconcert

Het eerste wat premier Mark Rutte volgend jaar onderneemt is een reis naar Oostenrijk. Hij gaat daar met de nieuwe bondskanselier Sebastian Kurz naar het beroemde nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker.

Na afloop van de uitvoering in de Weense Musikverein spreken beide regeringsleiders elkaar over de Europese samenwerking. Rutte is benieuwd naar de plannen van Oostenrijk voor de tweede helft van volgend jaar, als dat land de Europese Unie voorzit. Op de agenda staan verder onder meer migratie en de muntunie.

De 31-jarige Kurz is pas een week bondskanselier. Dat de voorman van de conservatieve ÖVP in zee ging met de rechtspopulistische FPÖ deed in Europa wel wat wenkbrauwen fronsen. Maar echte ophef bleef uit, anders dan de vorige keer dat de conservatieven met de rechts-populisten regeerden. In 2000 gingen er in Nederland onder meer stemmen op om niet meer naar Oostenrijk op vakantie te gaan.