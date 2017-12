Rutte wil betere relatie met Turkije

Premier Mark Rutte wil een betere relatie met Turkije. Sinds de diplomatieke twist met Ankara aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart heeft hij geen contact meer met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,Ik denk dat het goed zou zijn als de relatie verbetert”, zegt Rutte een interview met De Telegraaf dat zaterdag verschijnt.

Op de zaterdag voor de verkiezingen weigerde Nederland Turkse ministers de toegang tot Nederland, omdat ze hier campagne wilden voeren. Tot grote onvrede van Turkije.

Ook na een ontmoeting tussen Rutte en Erdogan bij de G20-top in Hamburg is de relatie tussen Turkije en Nederland nog steeds kil. ,,We hebben daar samen aan tafel gezeten maar er is geen contact geweest.”

Op ministersniveau is er volgens Rutte nog wel contact met Turkije. Het land is belangrijk bij de Europese pogingen om migratiestromen te stoppen.