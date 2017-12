Veelbesproken schoenen van de Jonge geveild

De veelkleurige en veelbesproken schoenen die vicepremier en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) droeg tijdens de beëdiging van het kabinet, worden geveild voor de jaarlijkse 3FM-actie Serious Request. Dat is te zien op de website van 3FM. Op de schoenen kan worden geboden tot zondagavond.

De witte schoenen met een bloemenprint stonden even voor 19.30 uur vrijdagavond al op een bedrag van ruim 1000 euro. De schoenen gingen viral nadat De Jonge ermee op het bordes was verschenen. Critici vonden de schoenen niet gepast voor de gelegenheid. De kersverse vicepremier zei toen over zijn schoeisel: ,,Ik heb altijd vrolijke schoenen aan en dit is een vrolijke dag.”

,,De schoenen zijn uiteraard geregeld gedragen”, zegt De Jonge op de site van 3FM. ,,Ze zijn op mooie plekken geweest, maar de meest bijzondere plekken waren toch wel het bordes en NOS Teletekst 101.”

Het paar is maat 45 en is van het Rotterdamse merk Mascolori.