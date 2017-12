Vegetariër komt tijdens kerst niets tekort

Een Beef Wellington zonder rund maar wel met stilton, snijbiet en walnoten. Pasta Bolognese waarin het gehakt is vervangen door linzen. De vegetariër komt volop aan zijn trekken tijdens de kerstdagen. In de huisbladen van de supermarkten is veel aandacht voor vlees- en visloos dineren. En een beetje restaurant heeft een of twee groentegerechten in het kerstmenu staan.

Volgens de Vegetariërsbond telt Nederland ongeveer 700.000 vegetariërs. Naar schatting 70.000 mensen noemen zich veganist. Die eten geen enkel dierlijk product..

,,Het hangt een beetje van het soort restaurant af, maar in het hogere segment maken koks er een sport van om een gang met alleen groenten te presenteren. Maar ook in een ‘all you can eat’ kun je vaak goed terecht. Vooral als ze Libanees of Indiaas koken”, zegt Isabel Boerdam. Zij is de oprichter van de food & lifestyle blog De Hippe Vegetariër. Goed voor honderdduizend unieke bezoekers per maand, zegt ze.

Boerdam schreef het boek de Hippe Vegetariër waarin ze wijst op de ,,oneindige mogelijkheden van de vegetarische keuken”. En waarin ze vegetarische hotspots in alle provincies op een rijtje zette.

,,Er is aanzienlijk meer aandacht voor de vegetarische keuken. Kijk maar naar de supermarkten. Die bieden tegenwoordig allerlei luxe producten aan zonder vlees of vis. Ook hun huisbladen staan vol vegetarische recepten”, weet Boerdam.

Volgens de Vegetariërsbond staat Kerstmis nog gelijk aan een slachtpartij. ,,In totaal zullen er gedurende de kerstdagen 2,7 miljoen dieren worden gegeten, het merendeel kip en kalkoen, ruim 800.000 per dag. En daarnaast ruim een een miljoen konijnen en eenden”, rekende de bond uit.

,,En dit allemaal terwijl een goede vegetarische maaltijd op geen enkele manier voor een maaltijd met vlees onder hoeft te doen. De mogelijkheden van de vegetarische keuken zijn eindeloos”, zegt directeur Floris de Graad van de Vegetariërsbond. ,,Groenten zijn veel veelzijdiger dan vlees en verdienen daarom in het middelpunt van de maaltijd te staan, elke dag en zeker ook tijdens kerst. “

Ook de veganist met glutenallergie hoeft komend weekeinde niets tekort te komen. Op zaterdag en zondag kookt chef-kok Friedjof Kempenaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam een 6-gangen vegan en glutenvrij diner. Voor 107 euro krijgt de gast ook veganistische wijn ingeschonken, wijn die is geklaard zonder dierlijke producten als eiwit of gelatine.