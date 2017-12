Vrouwen gijzeling Den Helder zijn collega’s

De vrouw die in een gebouw van veerdienst TESO in Den Helder met een mes een andere vrouw gijzelde, werkt voor hetzelfde bedrijf als het slachtoffer. De twee zijn schoonmaaksters bij Asito en waren voor hun werk op weg naar een bungalowpark op Texel. Een woordvoerder van het schoonmaakbedrijf bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws.

,,Wij zijn enorm geschrokken. Het was voor ons een nare verrassing”, zegt de woordvoerder. ,,Wij weten niet wat er achter zit.”

De verdachte werd overmeesterd en het slachtoffer bleef ongedeerd. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De politie kan vrijdag evenmin iets zeggen over de achtergrond. ,,De verdachte is zo in de war is dat ze eerst tot rust moet komen voordat ze kan worden gehoord. Dat gaat vandaag niet meer gebeuren”, laat een woordvoerder van de politie weten.