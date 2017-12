Vijf jaar cel na aanslag op medegevangene

Een 28-jarige gedetineerde die vorig jaar in de gevangenis in Heerhugowaard een medegevangene nagenoeg blind maakte en verminkte door hem een bijtende vloeistof in het gezicht te gooien, heeft daarvoor vrijdag van de rechtbank in Alkmaar vijf jaar gevangenisstraf gekregen. Ook moet hij zijn slachtoffer als voorschot op een definitieve schadevergoeding bijna 190.000 euro betalen, waarvan 100.000 euro smartengeld.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie, twee weken geleden. Een 29-jarige medeverdachte, tegen wie eveneens vijf jaar gevangenisstraf was geƫist, werd door de rechtbank vrijgesproken. Hij zou de de dader hebben opgehitst en geholpen, maar volgens de rechtbank is daar onvoldoende bewijs voor.