Vooral drukte op buitenlandse wegen

Bijna 2 miljoen Nederlanders gaan vanaf vrijdag met vakantie. De helft gaat naar het buitenland voor een zonvakantie, wintersport of een stedentrip. Wie gaat skiën heeft geluk. Overal ligt een flink pak sneeuw. Vanwege de goede sneeuwcondities verwacht ANWB Verkeersinformatie dan ook veel meer verkeer richting de Alpen dan vorig jaar.

Zo wordt het in Duitsland zaterdag en ook op tweede kerstdag druk op de routes naar de skigebieden. Oostenrijk en Zwitserland verwachten zaterdag de grootste drukte. Op de wegen naar de wintersportplaatsen in Frankrijk wordt het ook dringen geblazen. De piek ligt zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Wintersporters moeten onderweg rekening houden met slecht weer. Vrijdag gaat het in Zuid-Duitsland flink regenen, verwacht Weeronline. In Oostenrijk valt de neerslag in de vorm van sneeuw en in lager gelegen delen als regen. Voor Frankrijk wordt stralend weer voorspeld, maar na de kerstdagen gaat het er flink sneeuwen.

Op de Nederlandse wegen worden vrijdag geen verkeersproblemen verwacht. De avondspits begint mogelijk wel vroeger.