Ambassadeur biedt excuses aan om interview

Pete Hoekstra, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, heeft op Twitter excuses gemaakt na een interview waarin hij eerdere uitspraken over onder meer no-gogebieden in Nederland ontkende.

Hoekstra zei eerder dat de ‘islamitische beweging’ chaos veroorzaakt in Europa. ,,Chaos in Nederland. Er zijn auto’s die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-gogebieden in Nederland.” Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkende Hoekstra deze uitspraken te hebben gedaan en noemde hij de bewering dat dat wel zo is ,,onjuist” en zelfs ,,nepnieuws”. Even later in het gesprek zegt Hoekstra ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet heeft gebruikt.

Op Twitter laat Hoekstra nu weten: ,, In 2015 heb ik opmerkingen geplaatst en ik betreur het Nieuwsuur-interview. Alstublieft, accepteer mijn excuses. Ik ben in Nederland geboren en hou van het land.” Hoekstra geeft in dezelfde tweet aan dat hij er naar uit ziet om aan de slag te gaan in Nederland. Premier Mark Rutte zei vrijdag al dat hij de ophef rond Hoekstra’s interview geen rolde wilde laten spelen.