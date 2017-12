Lichaam Ivana Smit in Nederland aangekomen

Het lichaam van het overleden model Ivana Smit is zaterdagochtend vanuit Maleisië aangekomen op Schiphol. Dat heeft advocaat Sébas Diekstra laten weten namens de familie.

Het lichaam wordt overgebracht naar Alkmaar voor de autopsie. Die wordt uitgevoerd door forensisch patholoog Frank van de Goot. Hij zei vrijdag dat het zeker tot na de jaarwisseling zal duren voor hij conclusies kan trekken.

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Diekstra zijn de omstandigheden rond haar overlijden ,,uiterst verdacht”.