OM: gooien vuurwerk kan poging doodslag zijn

Gooien met zwaar vuurwerk kan een strafzaak wegens poging tot doodslag opleveren, waarschuwt het Openbaar Ministerie in de aanloop naar de jaarwisseling. ,,Of dat inderdaad ten laste wordt gelegd, hangt af van de specifieke omstandigheden en zal per zaak bekeken worden”, laat een woordvoerder van het OM weten na een bericht hierover van het AD.

De politie maakt zich steeds meer zorgen over de kracht van illegaal vuurwerk dat in omloop is, ook omdat agenten en hulpverleners geregeld met vuurwerk worden bestookt. Hoofdcommissaris Oscar Dros van de politieregio Oost-Nederland zegt in de krant: ,,In Arnhem hebben we onlangs een illegale partij vuurwerk aangetroffen met daarin Cobra 80’s. Dat noem ik geen rotje, maar een aanvalsgranaat.”

Volgens de politiechef heeft een Cobra 80 drie tot vier keer de kracht van een echte handgranaat. ,,Dan hebben we het niet meer over knalvuurwerk, maar over explosieven. Daar past een andere straf bij.” De politie en het OM in Oost-Nederland hebben daarover gesproken.

Het OM wijst erop dat personen die verdacht worden van agressie tegen mensen met een publieke taak zoals politie, ambulancepersoneel en brandweer in beginsel voor de rechter worden gebracht. ,,Zij zorgen namelijk voor de veiligheid tijdens oud en nieuw en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen”, aldus het OM.

Hoofdcommissaris Dros zegt dat natuurlijk niet alleen politiemensen en hulpverleners zwaargewond kunnen raken, maar ook het publiek op straat. ,,Het gooien van vuurwerk valt niet meer te beschouwen als baldadigheid. We zullen daar ferm tegen optreden.”