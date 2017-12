Parool razend over ondergedoken reporter

Het Parool is er ‘mismoedig’ en ‘razend’ over dat misdaadverslaggever Paul Vugts al ruim drie maanden zit ondergedoken. ,,Het is een situatie die je zou verwachten op Sicilië, of in Mexico. We moeten vaststellen dat het ook de Nederlandse werkelijkheid is”, schrijft de hoofdredactie in de krant van zaterdag.

In oktober werd bekend dat de journalist was ondergedoken. Dit gebeurde omdat er ,,concrete en gedetailleerde informatie over dreiging vanuit het criminele milieu” was binnengekomen bij justitie. Dit vanwege Vugts’ publicaties in Het Parool en zijn recente boek Afrekeningen – De onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal.

,,Hij staat al meer dan honderd dagen op een dodenlijst. Een dreiging die als serieus wordt beoordeeld door specialisten, met als gevolg dat Vugts en zijn geliefde hun huis én hun stad moesten verlaten”, aldus de krant. Vugts schrijft ,,vanuit zijn safehouse, met hulp van zijn mobiele telefoon en beveiligers, gewoon door en dat zal hij blijven doen. Omdat hij persvrijheid als een recht beschouwt en ook als een plicht.”