Schippers: Rutte zocht niet goed naar vrouwen

Edith Schippers (VVD) vindt dat premier Mark Rutte niet goed gezocht heeft naar geschikte vrouwen voor de ministersposten in het nieuwe kabinet. Dat zegt de oud-minister van Volksgezondheid en voormalig informateur van Rutte III in een interview met de Volkskrant. ,,Het argument dat ze er niet zijn is echt flauwekul.”

In het kabinet-Rutte III levert de VVD zes ministers waarvan één vrouw. Cora van Nieuwenhuizen is minister van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Ik vind dat niet goed. Het moet en kan anders. Blijkbaar is ervoor gekozen niet goed genoeg te zoeken. Als je uitkomt op een kabinet met veel meer mannen, heb je niet de besten geselecteerd”, meent Schippers.

Haar partijgenoot Neelie Kroes is het daarmee eens. ,,Het kan niet zo zijn dat de liberale VVD één vrouwelijke minister levert. En of dat nog niet genoeg was, zei Mark: ‘Ik ga voor kwaliteit.’ En dan zie je dat stel op het bordes staan en denk je: dit hoeven we toch niet serieus te nemen?”, aldus Kroes in gesprek met de Volkskrant.

Rutte III kent zes vrouwen op een totaal van zestien ministers. Het vorige kabinet waren er zes vrouwelijke ministers van in totaal dertien posten. Vlak na het aantreden van zijn nieuwe regering zei Rutte al dat hij graag meer vrouwen in zijn kabinet had gehad. ,,Uiteindelijk is het clubje waaruit je politici rekruteert voor dit type baan heel beperkt”, verklaarde de premier destijds.