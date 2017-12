Bedreigers Amsterdam blijken onschuldig

Vijf mannen die vrijdagavond in Amsterdam werden aangehouden wegens bedreiging met vermoedelijk een vuurwapen, blijken daar niks mee te maken te hebben.

De vijf werden bij twee verschillende politieacties opgepakt. Op het Marnixplein ging het om vier mannen in een auto en op de Admiraal de Ruijterweg om één man in een auto. In beide gevallen moesten de inzittenden de auto’s verlaten terwijl zij door agenten onder schot werden gehouden. Vervolgens bleek echter dat ze op geen enkele wijze bij de zaak betrokken waren.

De politie was afgegaan op informatie van een getuige, maar die bleek het dus bij het verkeerde eind te hebben. Voor zover nodig kunnen de vijf van de politie nazorg krijgen.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de bedreiging, die op Joos Banckersweg was. De politie had de informatie daarover van het slachtoffer zelf binnengekregen.