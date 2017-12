Almeloër belaagt ambulancemedewerker

Een 24-jarige inwoner van Almelo is zondagochtend rond 04.30 uur aangehouden nadat hij een ambulancemedewerker had bedreigd en belaagd. De hulpverlener, die op weg was naar een melding van een reanimatie, raakte lichtgewond.

Volgens de politie weigerde de Almeloër eerst al aan de kant te gaan voor de ziekenwagen, die op de Prinsenstraat met zwaailichten reed. De ambulance ging daarom maar om de man heen, maar raakte hem met de spiegel. De man pikte dat niet en pakte de ambulancemedewerker bij het uitstappen bij de keel. Ook begonnen twee vrienden van de agressieveling te schreeuwen naar de hulpverlener.

Politiemensen die al ter plekke waren vanwege de reanimatie, konden het slachtoffer ontzetten. De opgepakte verdachte werd meegenomen naar het bureau.

Met de reanimatie viel het mee. Het bleek uiteindelijk te gaan om iemand die alleen onwel was geworden.