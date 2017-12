Familie Tijn lakt bijna 50.000 euro bijeen

De nagellakactie die familieleden en vrienden van het overleden jongetje Tijn houden voor Serious Request, heeft tot nu toe 49.000 euro opgebracht. Gerrit van Kolsteren, de vader van Tijn, maakte de tussenstand zondagavond bekend tijdens de uitzending op de slotdag van Serious Request.

Nog tot en met 30 december kunnen mensen op het evenement Winterland op de Grote Markt in Breda tegen betaling hun nagels laten lakken door familie en vrienden van Tijn. De jongen van zes werd vorig jaar bekend door zijn nagellakactie bij Serious Request. Zijn actie leverde 2,5 miljoen euro op. Tijn overleed in juli aan hersenstamkanker.