PvdA-bestuur wil praten met Kamerlid Moorlag

Het bestuur van de PvdA gaat deze week opnieuw praten met het Tweede Kamerlid William Moorlag. Die ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies heeft gewerkt.

De rechter oordeelde deze week dat Alescon fout zat. ,,De uitspraak roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden. Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij”, aldus een verklaring van het partijbestuur waarmee berichtgeving van de NOS wordt bevestigd.

Partijleider Lodewijk Asscher en de fractie in de Tweede Kamer besloten deze week dat Moorlag kan aanblijven omdat hij geen foute bedoelingen had. Binnen de partij klinkt kritiek op het aanblijven van Moorlag, die sinds eind oktober in de Kamer zit. Als minister van Sociale Zaken voerde Asscher fel strijd tegen schijnconstructies.