Dode vrouw is 58-jarige Tilburgse

De vrouw die zaterdagavond dood werd aangetroffen in Tilburg is een 58-jarige inwoonster van de stad. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Sectie op het lichaam van de vrouw, die komende woensdag wordt verricht, moet uitsluitsel geven over de precieze doodsoorzaak. Ze is vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf.

Het lichaam van de vrouw werd zaterdagavond rond 21.50 uur gevonden door een voorbijganger in een steeg bij de Hoogvensestraat. De politie heeft zondag uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt rondom de vindplaats. 25 leden van de mobiele eenheid zochten naar aanvullende sporen, onder meer op platte daken en in tuinen van buurtbewoners. Daarbij zijn verschillende voorwerpen veiliggesteld, die worden meegenomen in het onderzoek.

Zo’n twintig rechercheurs houden zich fulltime met de zaak bezig. Er zijn verschillende getuigen gehoord en er is buurtonderzoek gedaan. Ook worden bewakingsbeelden bestudeerd.