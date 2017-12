Door een schietpartij in Rotterdam-Zuid is maandagavond een man gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Volgens de politie had het incident rond 21.00 uur plaats in de Groepstraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht. Of de aangehouden verdachten hebben geschoten, is nog niet duidelijk.