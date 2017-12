Iran woedend op Krol na weggooien cadeautje

Iran is woedend op Tweede Kamerlid Henk Krol (50PLUS). Reden is dat Krol in een uitzending van PowNews vorige week een kerstcadeau van de Iraanse ambassadeur had weggegooid. Volgens Krol zou het geschenk, een zakje pistachenootjes alleen aan mannen zijn gegeven. Uit protest gooide hij het in de prullenbak.

De ambassade stuurt naar eigen zeggen jaarlijks geschenken en kaarten naar een aantal Nederlandse autoriteiten om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dit jaar zijn de presentjes ook naar de Nederlandse fractievoorzitters gestuurd.

,,Helaas beweert deze persoon, die geen onderzoek heeft gedaan en een negatieve houding heeft aangenomen tegenover de Islamitische Republiek Iran, dat de cadeaus alleen naar mannelijke ambtenaren zijn gestuurd. Wij sturen de geschenken naar verschillende Nederlandse autoriteiten, ongeacht hun geslacht’’, schrijft de ambassade in een verklaring. Ook het Iraanse parlement heeft de actie van Krol inmiddels veroordeeld.

Volgens de ambassade heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels spijt betuigd over het handelen van Krol. Veel in Nederland wonende Iraniërs hebben contact gehad met de ambassade en de actie veroordeeld. Zij eisen de publieke verontschuldiging van Krol.

Henk Krol zei tegen RTL Nieuws de reactie van Iran ,,een beetje overtrokken’’ te vinden. ,,Mensonterend, is het geloof ik, wat ik heb gedaan. Volgens mij reageren mensen alleen zo als er iets van klopt. Het aardige is: ik heb van zes vrouwelijke Kamerleden gehoord dat ze geen nootjes hebben ontvangen. Ook mijn medewerkster heeft het aan een aantal Kamerleden gevraagd. Ook niks gekregen.”

Krol zegt dat hij bereid is langs de ambassade te gaan voor een gesprek. ,,Maar dat dit tot in het parlement behandeld wordt, dat is echt veel te overtrokken.”