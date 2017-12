In Amsterdam en Den Bosch zijn treinen bekogeld met vuurwerk. In Amsterdam was de knal zo hevig dat de geschrokken machinist moest worden opgevangen, meldt ProRail. Volgens NS kon hij zijn dienst vervolgen.

ProRail gaat aangifte doen, laat een woordvoerder weten. ,,Een volkomen idiote actie. We maken ons zorgen. Het risico bestaat dat de machinist van de schrik een sein mist.” De spoorbeheerder heeft camera’s langs het spoor staan en hoopt dat er beelden van de daders zijn.

Het vuurwerk in Amsterdam werd zondag bij de Houtmankade gegooid naar de trein van Schiphol naar Amersfoort. De trein kon verder rijden. Over het geval in Den Bosch zijn geen bijzonderheden.

Een woordvoerster van NS kent geen verdere gevallen. ,,Laten we hopen dat het zo blijft.”