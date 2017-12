Auto van overleden Tilburgse gevonden

De auto van de 58-jarige Tilburgse vrouw die zaterdagavond dood werd aangetroffen in de Hoogvensestraat in haar woonplaats, is gevonden. Een agent ontdekte de wagen dinsdagochtend in de Bachlaan. De laan ligt 5 kilometer van de plek waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Het is niet duidelijk waarom de auto daar stond.

Er is een politiehelikopter ingezet om foto’s te maken. Ook forensisch onderzoekers en een speurhond zijn aanwezig om onderzoek te doen.

Getuigen die hebben gezien dat de auto in de Bachlaan werd geparkeerd, worden verzocht zich bij de politie te melden.

Nabestaanden van de vrouw organiseren woensdagavond een stille tocht voor de vrouw. De organisatoren hebben hierover contact opgenomen met de gemeente. ,,We willen ruimte geven voor dit soort rouwverwerking”, aldus de gemeente.