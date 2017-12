Aznavour (93) komt in 2018 tijd tekort

Charles Aznavour mag dan 93 zijn, zijn agenda voor het nieuwe jaar loopt al aardig vol. Op 3 maart staat er weer een optreden in Amsterdam in genoteerd.

Het is bepaald niet het enige. ,,Ik heb al twintig concerten in de eerste zes maanden van 2018” , meldt hij het ANP (per mail, want aan bellen of skypen begint de meester niet). De chansonnier zal in het komende halfjaar verder optreden in Frankrijk, Tsjechië, Rusland, Japan, Italië en Groot-Brittannië.

Intussen moet hij ook nog eens ,,tijd zien te vinden” om een nieuw album op te nemen: ,,Ik heb veertig nieuwe liedjes klaar.”

Hoe blijft hij toch zo enorm energiek? ,,Ik leid een heel normaal leven. Ik ben me nooit aan uitspattingen te buiten gegaan, zoals drugs. Ik ben 45 jaar geleden gestopt met roken. Ik drink bij gelegenheid. Ik ben gek op lekker eten, maar ik eet niet te veel. En natuurlijk heb ik aan mijn ouders goede genen te danken!’

Zijn ongebreidelde levenslust bracht hem nog deze maand op nieuw terrein: het grote stadion van Bercy in Parijs. Hij stond in zijn lange leven op de belangrijkste podia ter wereld, maar Bercy, eerder het domein van onder anderen Adele, Bruce Springsteen, Madonna, Coldplay en vooral zijn recent gestorven collega Johnny Hallyday, had hij nog niet voor een eigen concert gehad. De pers was enthousiast.

Maar Aznavour verheugt zich intussen alweer op Amsterdam: ,,Het publiek heeft zich altijd heel warm en trouw opgesteld, waardoor het een waar genoegen is om telkens terug te keren als ik word gevraagd.”

De artiest zwaait Nederland uitbundig lof toe: ,,Ik bewonder het land ook om zijn cultuur en geschiedenis. Ik vind het Nederlandse volk erg creatief en inventief. De manier waarop Holland het klaarspeelt de zee te controleren zodat het land niet overstroomt, is een absolute tour de force!” .

Aznavour is één van de weinige Franse artiesten die zich in een grote Nederlandse belangstelling mogen verheugen. Veel jongere collega’s dringen niet tot ons door. Aznavour kan er niettemin een hoop aanbevelen. ,,Ik houd van Zaz, Stromae, David Guetta.” En ,,onder de wat ouderen” raadt hij Lara Fabian, Patrick Bruel, Garou, Florent Pagny, Linda LeMay en Isabelle Boulay aan.

Veel talent krijgt tegenwoordig amper de tijd om te rijpen. Heeft de meest houdbare van alle chansonniers misschien tips voor een bestendige loopbaan? Nou, eigenlijk niet: ,,Ik geef nooit advies, want dat werkt misschien niet voor anderen. Het belangrijkste is echter dat je passie hebt, weet te volharden en dat je origineel bent.”