Een man is maandag door de politie in Den Helder aangehouden nadat hij met een zwaard met de bus reisde. De politie kreeg melding van een passagier die zich lastig zou gedragen en verwijderde hem uit de bus. ,,De man bleek een zwaard in de bus te hebben achtergelaten”, twittert de wijkagent, waarop hij alsnog werd aangehouden. Op de foto bij de tweet is een groot samoeraizwaard te zien.