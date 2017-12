Presentator Joost Karhof overleden

Radio- en televisiepresentator Joost Karhof is op tweede kerstdag plotseling overleden. Dat meldt de NOS, waar hij jaren voor werkte. Karhof (48) werd volgens de omroep thuis onwel en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Op tv presenteerde hij onder meer Nieuwsuur, dat de NOS samen met de NTR maakt, Kunststof TV en meermaals De Grote Geschiedenis Quiz. Luisteraars van Radio 1 kennen Karhof als plaatsvervangend presentator van Nieuws en Co. Dit programma presenteerde hij een dag voordat hij overleed nog.

De journalist versloeg eerder in zijn loopbaan de dagelijkse politieke ontwikkelingen in NOVA/Den Haag Vandaag. ,,Wat een verdrietig nieuws”, reageerde oud-collega Ferry Mingelen. ,,Lang met hem samengewerkt bij Den Haag Vandaag en Nova/Nieuwsuur. Hij was een goede journalist en een erg fijne collega.”

Ook andere (oud-) collega’s reageren geschrokken en bedroefd op zijn overlijden. ,,Niet te bevatten dat fijne collega Joost Karhof dood is, verschrikkelijk”, reageerde Wouke van Scherrenburg op Twitter. De hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws noemen Karhof een ,,zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens. We gaan hem ontzettend missen.”

Ook diverse politici prijzen Karhofs journalistieke werk. ,,Zijn onderkoelde, haast nonchalante, maar daardoor juist zeer scherpe interviewstijl was een verrijking”, reageerde bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Zihni Ă–zdil (GroenLinks).